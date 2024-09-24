Arızalanan asansör 15 saniyede 30 kat çıkarak çatıya çarptı

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Şili'nin Santiago eyaletinde, 30 yaşındaki José Vergara Acevedo, işten eve dönerken korkunç bir kaza yaşadı. Asansöre binen Acevedo, kat düğmesine basmasına rağmen kapılar kapanmadı. Genç adam ne olduğunu anlayamadan, asansör hızla yukarı fırladı.

ASANSÖR 30 KAT TIRMANARAK ÇATIYA ÇARPTI

Tüm tuşlara basarak asansörü durdurmaya çalışan adamın çabaları boşa gitti. Kontrolden çıkan asansör, yalnızca 15 saniyede 30 kat tırmanarak çatıya çarptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GENÇ ADAM BİR DAHA YÜRÜYEMEYECEK

Acevedo'nun ciddi omurga, bel ve kalça yaralanmaları yaşadığı ve büyük olasılıkla bir daha yürüyemeyeceği ifade edildi. Yaşanan korkunç olayın ardından, binanın kazadan 8 ay önce yapıldığı ve daha önce de asansörde arızaların yaşandığı öğrenildi.