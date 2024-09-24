Şili'nin Santiago eyaletinde, 30 yaşındaki José Vergara Acevedo, işten eve dönerken korkunç bir kaza yaşadı. Asansöre binen Acevedo, kat düğmesine basmasına rağmen kapılar kapanmadı. Genç adam ne olduğunu anlayamadan, asansör hızla yukarı fırladı.
Tüm tuşlara basarak asansörü durdurmaya çalışan adamın çabaları boşa gitti. Kontrolden çıkan asansör, yalnızca 15 saniyede 30 kat tırmanarak çatıya çarptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Acevedo'nun ciddi omurga, bel ve kalça yaralanmaları yaşadığı ve büyük olasılıkla bir daha yürüyemeyeceği ifade edildi. Yaşanan korkunç olayın ardından, binanın kazadan 8 ay önce yapıldığı ve daha önce de asansörde arızaların yaşandığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arızalanan asansör 15 saniyede 30 kat çıkarak çatıya çarptı - Son Dakika
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