Şili'de Şiddetli Sel: Tocopilla Sular Altında

Şili'nin Tocopilla kentini vuran sel, park halindeki araçları sürükledi.

Şili'nin Antofagasta bölgesinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Tocopilla kentinde evler, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Tocopilla'da acil durum ilan etti. Kast, büyük hasar meydana gelen şehir için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi.

Şili Acil Durum Ofisi SENAPRED, şiddetli hava şartları nedeniyle Antofagasta, Taltal, Mejillones ve Tocopilla için kırmızı alarm yayımladı.