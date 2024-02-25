Şili Uyruklu Turist Zonguldak'ta Tacize Uğradı - Son Dakika
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Şili Uyruklu Turist Zonguldak'ta Tacize Uğradı

Şili Uyruklu Turist Zonguldak\'ta Tacize Uğradı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gezmeye gelen Şili uyruklu kadın turist, taciz iddiası üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Taciz olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.02.2024 15:14
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gezmeye gelen Şili uyruklu kadın turiste taciz iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Turistin, şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bir kafile ile Kdz. Ereğli ilçesine gelen Şili uyruklu Z.N.; Bozhane Limanı mevkisinde A.Ş.'nin kendisini cep telefonu ile kaydederek taciz ettiğini iddia etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Z.N.'nin, A.Ş.'den şikayetçi olması üzerine ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ş. ise Z.N.'nın de kendisini görüntülediğini öne sürdü. Polis aracına bindirilerek polis merkezine götürülen A.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çevredekilerin teselli ettiği Z.N. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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