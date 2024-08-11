Silifke\'de çıkan orman yangınında evler son anda kurtuldu

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Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 2,5 hektarlık alan zara görürken, evler alevlere teslim olmaktan son anda kurtuldu. Yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Balandız Mahallesi Kandil Mevkii'nde orman alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, mahalle halkını ve itfaiye ekiplerini teyakkuza geçirdi. Jandarma güçleri çevrede tedbir alırken, 2 yangın helikopteri, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz, belediyeye ait 5 itfaiye aracı, 55 işçi ve mahalle halkı müdahale etti. Elektriklerin de tedbir amaçlı kesildiği bölgede ekiplerin saatler süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Evlerin önüne kadar ilerleyen yangın, ekiplerin hummalı çalışması sonucu sıçramadan söndürüldü. Yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. - MERSİN