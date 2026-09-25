Silifke'de kanala düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı, araç vinçle çıkarıldı - Son Dakika
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Silifke'de kanala düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı, araç vinçle çıkarıldı

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Silifke\'de kanala düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı, araç vinçle çıkarıldı
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Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala düştü, sürücü hafif yaralandı. Aracın vinçle çıkarılması sırasında bir şahıs kendini vince bağlayarak otomobilin üzerine inip halatları taktı, ardından araçla birlikte çıkarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala düşmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Aracın dereden çıkarılması sırasında bir şahsın kendisini vince bağlayarak otomobilin üzerine inip halatları takması dikkat çekti.

Kaza, ilçeye bağlı Sarıcalar Mahallesi M Tipi Kapalı Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 33 AUU 414 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Otomobilin kanaldan çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Bu sırada vatandaşlardan M.A.Y., kendisini vince bağlayarak dere içerisindeki otomobilin üzerine indi. Vinç yardımıyla aracın üzerine ulaşan şahıs halatları otomobile bağladı. Ardından aracın üzerine uzanan vatandaş, otomobille birlikte vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaOlaylarSilifkeMersinGüncelSon Dakika

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