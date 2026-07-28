Silifke'de Kum Fırlatma Olayı: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke'de Kum Fırlatma Olayı: 2 Gözaltı

Silifke\'de Kum Fırlatma Olayı: 2 Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde bir işletme çalışanı, gençlere kum fırlatarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, denize gelen gençlere oturdukları bölgeden uzaklaşmalarını isteyen bir işletme çalışanı tarafından kum fırlatıldı. O anların kameraya yansıdığı olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Susanoğlu sahilinde yaşandı. İddiaya göre, plajda oturan 3 genç ile bölgede faaliyet gösteren bir işletmenin yetkilileri arasında sözlü tartışma çıktı. Bu sırada işletme çalışanlarından biri kürek yardımıyla temizlik bahanesiyle kum fırlatarak gençleri sahilden uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili şüpheliler K.K. ve F.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayda tarafların şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Silifke, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silifke'de Kum Fırlatma Olayı: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1’de foto muhabiri oldu Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump’ı hedef aldı İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı
CHP’den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 14:42:54. #7.13#
SON DAKİKA: Silifke'de Kum Fırlatma Olayı: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.