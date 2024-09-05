Silifke\'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürülürken, 20 dönüm arazinin yandığı öğrenildi.

Taşucu Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. - MERSİN