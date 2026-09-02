Silivri açıklarında Türk bayraklı iki gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor, arama kurtarma sürüyor
Silivri açıklarında yaklaşık 18 mil güneyinde Türk bayraklı ALSU ve TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemilerin çarpışması sonucu, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisindeki 10 personelle henüz irtibat kurulamadı. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik unsurları ile helikopter sevk edilirken, ALSU gemisinde hasar tespit edilmedi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İSTANBUL – Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, gemilerden birinde bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde bulunan Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ile sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenildi.
Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri açıklarında Türk bayraklı iki gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor, arama kurtarma sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?