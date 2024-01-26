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Silivri Adliyesi'nde Tartışma Sonucu Ateş Açıldı - Son Dakika
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Silivri Adliyesi'nde Tartışma Sonucu Ateş Açıldı

Silivri Adliyesi'nde duruşmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi havaya ateş açtı. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından silah adliye yanındaki mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri Adliyesi\'nde Tartışma Sonucu Ateş Açıldı
26.01.2024 - 10:59,
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Silivri Adliyesi'nde duruşmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışma sonucu aralarından bir kişi havaya ateş açtı. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Adliye'de görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, S.N. isimli şüpheli, üzerinde bulunan silahla havaya ateş etti. Adliye önünde bulunan polis ve jandarma ekipleri de havaya ateş açtı. Olayın ardından kaçarak belediyenin önünde bulunan otoparkta saklanan S.N. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan silah ise adliye yanındaki mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan S.N.'nin 6136 SKM ve silahlı tehdit suçlarından emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Silivri Adliyesi'nde Tartışma Sonucu Ateş Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri Adliyesi'nde Tartışma Sonucu Ateş Açıldı - Son Dakika
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