Silivri Belediyesine yolsuzluk operasyonunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Silivri Belediyesine yolsuzluk operasyonunun detayları ortaya çıktı

12.06.2026 09:29
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Belediyeye ait bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21 milyon 522 bin lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Belediyeye ait bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21 milyon 522 bin lira kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri, kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edildi. Ayrıca belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Ardından elde edilen bilgiler neticesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları yönünden soruşturma başlatıldı. Eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen belediye başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket eden diğer şüphelilerin belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Silivri Belediyesine yolsuzluk operasyonunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berrin Koç Berrin Koç:
    ne olmuş yani kadınlar belediyede karar veriyordu da onlar mı yolsuzluk yaptı merak ettim ben 0 0 Yanıtla
  • Tevfik Özgün Ozkan Tevfik Özgün Ozkan:
    belki düzgün yönetilseydi bu paralar başka işlere kullanılırdı da işte böyle oluyo 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Türk Hüseyin Türk:
    yani 21 milyon liralık zarar var mı yok mu soruyorum ben o para nereden çıkacak şimdi kimden tahsil edilecek bunlar hep söylem de somut sonuç yok iste devlet cebinden çıkıyor herkes bilyo da kimse ses çıkarmıyo 0 0 Yanıtla
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