Silivri'de 10 Milyon TL'lik Sahte Alkol Yakalandı

Silivri'de 10 milyon TL değerinde sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri'de bir depoya düzenlendiği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 6 bin 558 litre etil ve metil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, geçtiğimiz günlerde şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada bin litre sahte alkol üretiminde kullanılan etil ve metil alkol ele geçirildi.

Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, alkollü sıvının yüklenmiş olduğu Silivri'de bulunan depoyu tespit etti. 25 Mart günü depoya gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 6 bin 558 litre etil ve metil alkol, 5 adet aktif karbonlu filtreleme cihazı ve 1 adet dolum makinesi ele geçirildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.