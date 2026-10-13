Silivri'de ahırı saran alevler 14'ü gebe 24 büyükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
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Silivri'de ahırı saran alevler 14'ü gebe 24 büyükbaş hayvanı telef etti

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Silivri\'de ahırı saran alevler 14\'ü gebe 24 büyükbaş hayvanı telef etti
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İstanbul'un Silivri ilçesinde Mimarsinan Mahallesi Fırın Sokak'taki ahırda dün saat 11.00 sıralarında çıkan yangında 14'ü gebe 24 büyükbaş hayvan ile çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 14'ü gebe olmak üzere toplam 24 büyükbaş hayvan ile çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu.

Olay, Silivri Mimarsinan Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yangının ardından acı tablo ortaya çıktı. Yangında 14'ü gebe olmak üzere 24 büyükbaş hayvanın yanı sıra çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Hayvan Haklarıİncelemeİstanbul3. SayfaSilivriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de ahırı saran alevler 14'ü gebe 24 büyükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
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