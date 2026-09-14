Silivri'de bir haftada 28 bin 251 kişi ve araç sorgulandı, aranan 51 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'de bir haftada 28 bin 251 kişi ve araç sorgulandı, aranan 51 şahıs yakalandı

Silivri\'de bir haftada 28 bin 251 kişi ve araç sorgulandı, aranan 51 şahıs yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de polis ve jandarma ekiplerinin 7-13 Eylül tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 20 bin 323 kişi ve 7 bin 928 araç sorgulandı. Denetimlerde aranan 51 şahıs tespit edilirken, 19 kişi gözaltına alındı ve 8 kişi tutuklandı.

Silivri'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçları açıklandı. Bir haftalık çalışmalarda toplam 20 bin 323 kişi ve 7 bin 928 araç sorgulanırken, aranan 51 şahıs tespit edildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 bin 620 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, bin 938 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan 30 şahıs tespit edilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 13 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda 1 silah ile muhtelif miktarda yasaklı madde ele geçirildi.

Jandarmadan 7 bin 703 kişiye sorgulama

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 7 bin 703 kişi ile 5 bin 990 aracı sorguladı. Denetimlerde aranan 21 şahıs ile 8 yoklama kaçağı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarında 8 kişi gözaltına alınırken, 8 kişi tutuklandı. Ayrıca 1 silah ele geçirildi.

Bir haftada 28 bini aşkın sorgulama ve kontrol

Polis ve jandarma verileri birlikte değerlendirildiğinde, bir haftada 20 bin 323 kişi ve 7 bin 928 araç olmak üzere toplam 28 bin 251 kişi ve araç üzerinde sorgulama ve kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan toplam 51 şahıs tespit edilirken, 2 silah ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Polis, Eylül, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de bir haftada 28 bin 251 kişi ve araç sorgulandı, aranan 51 şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
12:31
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
12:19
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
11:36
Altın için tehlike çanları çalıyor
Altın için tehlike çanları çalıyor
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:13:01. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri'de bir haftada 28 bin 251 kişi ve araç sorgulandı, aranan 51 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement