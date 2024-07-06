Silivri'de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

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Silivri'de çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

İSTANBUL - Silivri'de akşam saatlerinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgede konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu "Son zamanlarda bölgemizde anız yangınları çoğaldı. Biz defalarca çiftçilerimize, vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık. Şimdilik kontrol altına alındı. Tekrar tekrar uyarıyoruz. Daha üzücü olaylar da yaşayabilirdik" dedi.

Silivri Semizkumlar mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Çıkan anız yangının büyüyerek ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan yangının çıktığı alanda konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu "Son zamanlarda bölgemizde anız yangınları çoğaldı. Biz defalarca çiftçilerimize, vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık. Dikkatli olmaları gerektiğini uyarmamıza rağmen bilinçsiz ufak bir ateş, tehlikenin ne kadar büyük boyuta geldiğini gözler önüne serdi. AFAD ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Şimdilik kontrol altına alındı. Tekrar tekrar uyarıyoruz. Daha üzücü olaylar da yaşayabilirdik" dedi.