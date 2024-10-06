Silivri'de Eşini Darp Eden Adam Yakalanmayı Bekliyor - Son Dakika
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Silivri'de Eşini Darp Eden Adam Yakalanmayı Bekliyor

Silivri\'de Eşini Darp Eden Adam Yakalanmayı Bekliyor

Uzaklaştırma kararı bulunan adam, çocuğunun önünde eşini darp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.10.2024 13:31
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Silivri'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, çocuğunun gözü önünde eşini darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Çarşamba günü Silivri Fatih Mahallesi'nde bulunan Leyla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simge Karakiraz (26), resmi nikahlı eşi Birkan Karakiraz'la (27) konuşmak için sahilde buluştu. Buluşmaya kızı S.G.'yi de götüren genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darp edildi. Sahilde genç kadına birkaç kez tokat atan şahıs, çocuğunun çığlıklarına rağmen şiddete devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, edinilen bilgiye göre Birkan Karakiraz, daha sonra evlerine giderek burada da genç kadını darp ve tehdit etmeye devam etti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı

Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan şiddet mağduru kadın, emniyet görevlileri tarafından Silivri Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Firari durumda olan saldırgan kocayı yakalanmasına yönelik ise Silivri Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor. Konuyla ilgili Silivri nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Cep Telefonu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de Eşini Darp Eden Adam Yakalanmayı Bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Eşini Darp Eden Adam Yakalanmayı Bekliyor - Son Dakika
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