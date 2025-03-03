Silivri'de İETT Otobüsü Minibüse Çarpınca 3 Yaralı - Son Dakika
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Silivri'de İETT Otobüsü Minibüse Çarpınca 3 Yaralı

Silivri'de İETT otobüsünün minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.03.2025 23:33
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Silivri'de İETT otobüsü yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL - Silivri'de, seyir halindeki İETT otobüsü yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde Silivri Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan seyir halindeki İETT otobüsü, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada otobüste bulunan 3 kişi yaralanırken, diğer yolcular tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de İETT Otobüsü Minibüse Çarpınca 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de İETT Otobüsü Minibüse Çarpınca 3 Yaralı - Son Dakika
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