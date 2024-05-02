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Silivri'de iş yerinden hammadde çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Silivri Sanayi Sitesi bölgesinde bir iş yerinin bahçesine giren hırsızlar çaldıkları hammaddeleri araçlarına yükleyerek kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silivri Sanayi Sitesi bölgesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerine giren hırsızlar girişte bulunan hammaddeleri çalarak araçlarına yükledi. İş yerindeki çalışanın kendilerini fark ettiği gören hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda şüphelilerin hammaddeleri hızla araca yükledikleri ve iş yeri çalışanını görünce olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.