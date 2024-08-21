Silivri'de kaşla göz arasında bilgisayar hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Silivri'de kaşla göz arasında bilgisayar hırsızlığı kamerada

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İstanbul Silivri'de restorana satış yapmak için giden hırsız, masanın üzerinde bulunan bilgisayarı çalarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

21.08.2024 09:58
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Silivri'de kaşla göz arasında bilgisayar hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de restorana satış yapmak için giden hırsız, masanın üzerinde bulunan bilgisayarı gözüne kestirerek çaldı. Kaşla göz arasında bilgisayarın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen 1 şüpheli, gümrükten geldiğini söylediği ürünleri restoran sahibine satmaya çalıştı. Şüphelinin elindeki ürünlerle restoran sahibi ilgilenmeyerek, tezgahın arkasındaki çalışanın yanına gitti. Şüpheli, elindeki ürünleri poşetine yerleştirirken masanın üzerinde bulunan bilgisayarı gözüne kestirdi. Restoran sahibi, çalışanla konuşurken, o anı fırsat bilen şüpheli ürünlerle birlikte bilgisayarı da poşete koydu. Hiçbir şey olmamış gibi, restorandan ayrılan şüpheli kaşla göz arasında bilgisayarı çaldı. Bilgisayarın masanın üzerinde olmadığını fark eden restoran sahibi güvenlik kameralarına bakınca şoke oldu. Yaşanan hırsızlıkla ilgili restoran sahibi emniyete giderek şikayette buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri\'de kaşla göz arasında bilgisayar hırsızlığı kamerada
Kaynak: İHA

Bilgisayar, İstanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de kaşla göz arasında bilgisayar hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de kaşla göz arasında bilgisayar hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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