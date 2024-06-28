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Silivri'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - Silivri'de otluk alanda çıkan yangının yerleşim yerine doğru ilerlemesi sonucu panik yaşandı. Alevler helikopter desteğinin yanında karadan da yapılan çalışmalarla söndürülürken, alev alev yanan alan dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre Silivri Selimpaşa'da saat 15.00 sıralarında otluk bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi sonucu hava desteği de sağlandı. Yangın söndürme helikopteri Büyükçekmece Gölü'nden aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltırken, alevlere müdahale karadan da sürdü. Bir baraka yandığı yangın, bölgedeki fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.