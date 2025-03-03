Silivri'de Otobüs Minibüse Çarptı

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İstanbul Silivri'de İETT otobüsü, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şoförün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, bir yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada otobüste bulunan 3 kişi yaralanırken, diğer yolcular tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL