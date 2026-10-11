Silivri'de yaklaşık bin motosikletli, kazalarda ölenler için anma sürüşü yaptı - Son Dakika
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Silivri'de yaklaşık bin motosikletli, kazalarda ölenler için anma sürüşü yaptı

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Silivri\'de yaklaşık bin motosikletli, kazalarda ölenler için anma sürüşü yaptı
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Silivri'de yaklaşık bin motosikletli, kazalarda hayatını kaybeden sürücüler için anma sürüşü gerçekleştirdi. Sürücüler trafikte can güvenliği çağrısı yaparken hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi ve koruyucu ekipmanların yaygınlaştırılması taleplerini iletti.

İstanbul Silivri'de bir araya gelen yaklaşık bin motosikletli, kazalarda hayatını kaybeden arkadaşlarını anmak için sürüş gerçekleştirdi. Motosikletiler trafikte can güvenliği çağrısı yaptı.

Silivri Motosiklet Kulübü ev sahipliğinde, İstanbul Free Wheels Motosiklet Kulübü organizasyonuyla düzenlenen "Motosiklet Üzerinde Vefat Etmiş Sürücüleri Anma Sürüşü" ikinci kez gerçekleştirildi. İstanbul, Trakya ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık bin motosikletli, Selimpaşa Dinlenme Tesisleri'nde buluşarak toplu sürüşle Silivri Motorcu Anıt Heykeli'ne ulaştı. Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Özkan Kandemir, sürücülerin trafikte motosikletlilere karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kandemir, "Sinyal verin, aynanıza bakın, bizi görün. Telefonunuzla ilgilendiğinizin onda biri kadar bizimle ilgilenin. Bizim de evde bekleyenlerimiz var" dedi.

"Hız limitleri konusunda düğmeye basıldı"

Motosikletlerin hız limitlerinin yeniden düzenlenmesini isteyen Kandemir, bu taleplerinin hız yapmak için değil, ağır tonajlı araçlarla aynı hızda seyretmenin oluşturduğu tehlikelerden korunmak amacı taşıdığını belirtti. Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özsoy, motosikletlerin hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi, sertifikalı koruyucu ekipmanların yaygınlaştırılması ve eğitim seferberliği konularında çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Hız limitleri konusunda düğmeye basıldı. Arabalarla aynı süratlere gelmeyebilir ama kamyonlardan hızlı olacağımıza size söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Özsoy ayrıca motosiklet sürücülerini trafikte taciz ederek ölüm veya yaralanmalarına neden olan kişilere yönelik daha ağır hukuki yaptırımlar talep ettiklerini söyledi.

Hayatını kaybeden motosikletliler unutulmadı

İstanbul Free Wheels Motosiklet Kulübü Başkanı Mustafa Candan, konuşmasında yakın zamanda hayatını kaybeden Bedir Kaleci ve motosiklet camiasında tanınan 'Motovlogcu Dayı'yı anarak tüm sürücülere rahmet diledi. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla hayatını kaybeden motosikletçiler anıldı. Etkinlik, motosiklet sürücülerinin trafikte görünürlüğünün artırılması ve can güvenliğinin sağlanması çağrılarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA
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