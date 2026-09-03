Silivri'deki gemi çatışmasında bilirkişi raporu, İki gemide de köprüüstü zafiyeti var - Son Dakika
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Silivri'deki gemi çatışmasında bilirkişi raporu, İki gemide de köprüüstü zafiyeti var

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Silivri açıklarında ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU gemilerinin çarpışmasına ilişkin bilirkişi raporu, facianın nedenini 'çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı' olarak belirledi.

Silivri açıklarında ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU gemilerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin bilirkişi ön tespit raporu ortaya çıktı. Raporda kazanın nedeni "Çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı" olarak değerlendirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin AIS cihazının kapalı, arızalı veya dış müdahale sonucu yeterli çalışmıyor olmasının ve telsiz mutabakatına aykırı şekilde son 0,5 milde sancağa dönmesinin çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici olduğu belirtildi.

Raporda kayıp faciasının esas nedenin 'Çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı' olduğu belirtildi. Raporda "TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden M-T ALSU gemisindeki köprü üstü zafiyetidir" denildi.

"Facia önlenebilirdi"

Bilirkişi heyetinin değerlendirmesine göre karşı geminin manevrası 0,5 mil yerine 1,5-1,8 mil mesafeden tespit edilebilseydi, ALSU tarafından acil durum manevraları gerçekleştirilebilecekti. Raporda, zamanında makine stop veya acil tornistan verilmesi halinde çatışmanın tamamen önlenebileceği ya da darbe şiddetinin minimuma indirilerek TUĞBERK İMAMOĞLU'nun batmasının engellenebileceği değerlendirildi.

İki gemide de kritik ihlaller tespit edildi

Raporda ALSU gemisinin köprüüstünde yalnızca kazadan bir gün önce gemiye katılan ve bu gemideki ilk seyir vardiyasını tutan bir zabitin bulunduğu, gözcü ve dümenci görevlendirilmediği belirtildi. Kaptanın ise kaza sırasında köprüüstünde olmadığı ve çarpışmadan yaklaşık 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıktığı kaydedildi.

TUĞBERK İMAMOĞLU açısından ise AIS sisteminin çalışmaması ve telsiz görüşmesinde mutabık kalınan manevranın aksine son 0,5 milde sancağa dönüş yapılması kritik kusurlar arasında gösterildi.

Batışın nedeni için yeni deliller istendi

Bilirkişi heyeti, TUĞBERK İMAMOĞLU'nun çarpışmanın ardından neden bu kadar hızlı battığının da ayrıca araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda geminin yükleme planı, yük bağlama belgeleri, stabilite hesapları, klas ve sörvey kayıtları ile yükleme anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesi istendi.

Raporda ayrıca kaza öncesindeki VHF telsiz konuşmalarının tamamının, genişletilmiş VTS radar kayıtlarının ve ALSU gemisinin dış kamera görüntülerinin soruşturma dosyasına kazandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'deki gemi çatışmasında bilirkişi raporu, İki gemide de köprüüstü zafiyeti var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'deki gemi çatışmasında bilirkişi raporu, İki gemide de köprüüstü zafiyeti var - Son Dakika
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