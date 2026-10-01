Silopi'de ters yönde ilerleyen 15 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silopi'de ters yönde ilerleyen 15 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi\'de ters yönde ilerleyen 15 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosikletiyle ters yönde ilerleyen 15 yaşındaki çocuk, otomobil nedeniyle kontrolünü kaybedip yola savruldu. Yere düşen çocuğun üzerinden otomobilin geçmesiyle yaralanan çocuk, Batman'da yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosikletiyle ters yönde ilerleyen 15 yaşındaki çocuk, karşısına çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Yere düşen çocuk, otomobilin altında kalarak yaralanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Silopi ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki M.Z., motosikletiyle ters yönde ilerlediği sırada karşısına çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten düşen çocuk, yola savruldu. Bu sırada otomobil sürücüsünün M.Z.'yi fark edememesi üzerine araç, yerde bulunan çocuğun üzerinden geçti. Kazada yaralanan M.Z.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çocuk, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Z., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan meydana gelen kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle ters yönde ilerleyen çocuğun önüne otomobil çıktığı, ardından motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği ve M.Z.'nin yola savrulduğu görülüyor. Çocuğun yere düşmesinin hemen ardından otomobilin üzerinden geçmesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaGüncelBatmanSilopiŞırnakÇocukKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar 6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
10:26
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası 51 firmadan 34’ü “Kaşe ve imzalar bizim değil“ dedi
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 10:43:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Silopi'de ters yönde ilerleyen 15 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei