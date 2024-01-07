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Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı planlayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı planlayan 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Silvan Belediyesi Garaj Amirliği'ne saldırı planlamasında bulunan 3 kişi adli makamlarca tutuklandı. PKK/KCK terör örgütü mensubu olan 5 kişi, park halindeki araçları yakma planı yaparken gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı planlayan 3 kişi tutuklandı
07.01.2024 - 14:27,
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Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı planlamasında bulunan 3 kişi adli makamlarca tutuklandı.

4 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Silvan Belediyesi Garaj Amirliğinde bulunan park halindeki araçları yakma planlaması yapan PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda olay esnasında kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirilmişti.

Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A., S.A. ve H.A. tutuklandı. R.K. ve D.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı planlayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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