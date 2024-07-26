Sinaloa Karteli Liderlerinin Oğlu ABD'de Tutuklandı

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Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucuları "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada ve "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez, ABD'nin Texas eyaletinde tutuklandı.

Dünyanın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olan, Sinaloa'nın lideri "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada ve örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile ABD'nin Texas eyaletine bağlı El Paso kentinde tutuklandı. Konuya ilişkin yazılı açıklamayı ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptı. Garland, iki kişinin "dünyanın en şiddetli ve güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütüne" liderlik ettiğini ifade ederek, "El Mayo ve Guzman Lopez, Adalet Bakanlığı'nın ABD'nin sorumlu tuttuğu Sinaloa kartel liderleri ve ortaklarının büyüyen listesinde yer alıyor. Fentanil, ülkemizin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en ölümcül uyuşturucu tehdidi ve Adalet Bakanlığı, toplumumuzu zehirleyen tek bir uyuşturucu karteli, lideri, üyesi ve ortağı hesap verene kadar durmayacak" dedi.

FBI Direktörü Chris Wray ise konuya ilişkin açıklamasında, "Tutuklamalar FBI'ın ve ortaklarımızın Sinaloa karteli gibi şiddet yanlısı sınır aşan suç örgütlerini çökertme kararlılığının bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Amerikalı savcılar, Sinaloa kartelinin ABD'nin en büyük uyuşturucu tedarikçisi olduğunu ifade ediyor.

76 yaşındaki Zambada, Sinaloa'yı ABD'de hapiste bulunan "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ile birlikte 1980'lerin sonunda kurmuştu. - TEXAS