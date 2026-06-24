Sinan Ateş Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Sinan Ateş Cinayeti Davası Devam Ediyor

24.06.2026 15:46
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Ankara'da Sinan Ateş cinayeti davasında sanıklar yargılanmaya devam etti. Aile adalet istedi.

Ankara'da Sinan Ateş cinayetinde ana dosyadan ayrılan 9 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablaları Selma Ateş, Sevda Ateş ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan Sevda Ateş, "Katillerin ceza almasını talep ediyorum. Orada 'Adalet mülkün temelidir' diye yalnızca yazılı kalmasın. Gereğinin yapılmasını ve adalet istiyorum. Bu da hakimlerin eliyle olacak" dedi.

Selma Ateş ise, "İzmir sokaklarında Burak Kılıç ve Suat Yılmazzobu'nun adamları bizleri takip ediyor ama ne hikmetse Ankara'ya gelince mahkemede yoklar. Hepsinin cezaevinde olması gerekiyor. Tutuklanmadıkları sürece bunlar suç işlemeye devam edecekler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, bilirkişi raporuna ilişkin taleplerin ise gelecek celsede değerlendirilmesine arar vererek, duruşmayı 18 Kasım'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sinan Ateş, Politika, 3. Sayfa, Cinayet, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinan Ateş Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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