Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti

Sinan Ateş\'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

11.03.2024 08:21  Güncelleme: 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Çankaya'ya bağlı Çukurambar'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı suikastle hayatını kaybeden ve cinayeti henüz aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

Ateş, oğlunun cinayetinin aydınlatıldığını göremeden hayata gözlerini yumarken ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ateş, Aralık 2022'den bu yana oğlunun cinayetinin aydınlatılması için mücadele veriyordu.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları'nda bir dönem başkanlık görevinde bulunan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada motosiklette bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Sinan Ateş başından, karnından ve bacaklarından beş kurşunla yaralanmış, yaşanan olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralanmıştı. Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti
Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti

Sinan Ateş, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Harun Gür: Allah rahmet eylesin.Evlat acısına yürek dayanmaz.Hele böyle kalleşce bir ölüme. 102 1 Yanıtla
  • SEZER ÖZER: ALLAH rahmet eylesin bir baba için çok zor gencecik oğlunu toprağa vermek Rabbim taksiratlarını affetsin her ikisininde. Sebep olanları da kahretsin inşallah. 10 0 Yanıtla
  • babasultan: Sağcılardan çok solcular bu adama sahip çıkıyor .. 4 1 Yanıtla
  • Samsun'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
    09:23 Samsun'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

    Samsun'da gece saat 03.10'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem, Atakum ilçesinde 18.27 km derinlikte gerçekleşti ve 23 saniye sürdü. Deprem anında ışığın sallandığı ve kuşların panikle uçtuğu görüldü.

  • Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi
    09:19 Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı
    09:04 Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

  • 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 1031 kişi hakkında işlem yapıldı
    08:32 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 1031 kişi hakkında işlem yapıldı

    75 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-13' operasyonlarında, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

  • Mercek-13 Operasyonunda 844 Silah Ele Geçirildi
    08:32 Mercek-13 Operasyonunda 844 Silah Ele Geçirildi

    75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

  • Üsküdar'da Vatandaşlar Sahur İçin Piknik Yaptı
    07:47 Üsküdar'da Vatandaşlar Sahur İçin Piknik Yaptı

    Üsküdar'ın sakin havasını ve manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, sahur için Üsküdar'a giderek büfelerde ve belediye banklarında piknik yaparak sahur yaptı. İlk sahurun ardından vatandaşlar, Ramazan'ın bereketli günlerine giriş yaptı.

  • Gebze'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı
    07:18 Gebze'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.


08:21 Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
07:30 Yeniden Refah, Cumhur İttifakı’nda mı değil mi Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
04:05 Samsun’da 4 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi, vatandaşlar büyük panik yaşadı Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi, vatandaşlar büyük panik yaşadı
01:01 CHP Genel Başkanı Özel: Belediye başkanlığı yarışı bitti, Mansur Yavaş rekor oyla geliyor CHP Genel Başkanı Özel: Belediye başkanlığı yarışı bitti, Mansur Yavaş rekor oyla geliyor
23:18 Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu
08:58 Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
08:39 Oscar’da En İyi Kadın Ödülü Emma Stone’a gitti Sahneye çıktığı anda elbisesi yırtıldı Oscar'da En İyi Kadın Ödülü Emma Stone'a gitti! Sahneye çıktığı anda elbisesi yırtıldı
08:32 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon 1031 kişi hakkında işlem yapıldı 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 1031 kişi hakkında işlem yapıldı
07:25 96’ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 7 dalda ödül alan Oppenheimer geceye damga vurdu 96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 7 dalda ödül alan Oppenheimer geceye damga vurdu
03:51 Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber
03:23 Ramy Youssef, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor Ramy Youssef, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor
00:29 İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy’e gelen yatıyor İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor
23:52 Hakemlerden hç memnun değil Edin Dzeko’dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 09:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement