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Ankara Çankaya'ya bağlı Çukurambar'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı suikastle hayatını kaybeden ve cinayeti henüz aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

Ateş, oğlunun cinayetinin aydınlatıldığını göremeden hayata gözlerini yumarken ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ateş, Aralık 2022'den bu yana oğlunun cinayetinin aydınlatılması için mücadele veriyordu.