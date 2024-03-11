Ankara Çankaya'ya bağlı Çukurambar'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı suikastle hayatını kaybeden ve cinayeti henüz aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.
Ateş, oğlunun cinayetinin aydınlatıldığını göremeden hayata gözlerini yumarken ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ateş, Aralık 2022'den bu yana oğlunun cinayetinin aydınlatılması için mücadele veriyordu.
Ülkü Ocakları'nda bir dönem başkanlık görevinde bulunan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada motosiklette bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Sinan Ateş başından, karnından ve bacaklarından beş kurşunla yaralanmış, yaşanan olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralanmıştı. Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti - Son Dakika
Samsun'da gece saat 03.10'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem, Atakum ilçesinde 18.27 km derinlikte gerçekleşti ve 23 saniye sürdü. Deprem anında ışığın sallandığı ve kuşların panikle uçtuğu görüldü.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
75 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-13' operasyonlarında, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Üsküdar'ın sakin havasını ve manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, sahur için Üsküdar'a giderek büfelerde ve belediye banklarında piknik yaparak sahur yaptı. İlk sahurun ardından vatandaşlar, Ramazan'ın bereketli günlerine giriş yaptı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)