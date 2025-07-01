Sinan Ateş Suikastı Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Sinan Ateş Suikastı Davasında Yeni Gelişmeler

01.07.2025 12:00
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Sinan Ateş suikastı davasında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi, sanıkların durumu değerlendirildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastına ilişkin, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Burak Kılıç, hasta olduğunu iddia ederek mazeret sundu. Sanık Talha Atalay, Sinan Ateş'in kardeşleri ve annesiyse mahkeme salonunda yer aldı. Mahkeme hakimi dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından celse arasında sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına şeklinde karar verildiğini belirtti. Hakim maktul Ateş'in kardeşi Selma Ateş'e söz verdi. Ateş, "Katılmayan kişilerden Burak Kılıç, Sinan Ateş'i öldürdükten sonra nasıl hastalanmasın. Bizim yaşadıklarımızı, yaşamadan ölmesinler" dedi.

Söz verilen Sevda Ateş ise, "Adalet yerini bulsun sadece bekliyoruz. Ama umudumuz yok. Şikayetimiz devam ediyor" şeklinde beyanda bulundu.

Maktul Ateş'in annesi Saniye Ateş ise, "Hepsinden davacıyım. Bunların tasmasını tutanlardan şikayetçiyim. Koltuk sevdası için oğlumu öldürdüler. Ülkü Ocakları yerin dibine batsın" ifadelerinde bulundu.

Müşteki beyanlarının ardından söz alan savcı ise mütalaasında mazeret sunmadan duruşmaya katılmayan sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını mahkemeden talep etti. Söz verilmesi üzerine konuşan sanık Atalay ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık, müşteki ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme dosyanın, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Sinan Ateş suikastına ilişkin davayla birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, birleştirilme kararının yerinde olup olmadığına dair dosyasının Ankara BAM 5. Ceza Dairesine gönderilmesine hükmederek, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. BAM 5. Ceza Dairesinin kararı beklenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş Suikastı Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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