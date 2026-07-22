Sincan'da Eğitim Helikopteri Düştü - Son Dakika
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Sincan'da Eğitim Helikopteri Düştü

22.07.2026 12:38
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Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü, iki pilot yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim helikopterinin düşmesi sonucu Pilot Eğitmeni Y.B. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli B.K. yaralandı. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi E-90 Karayolu yakınındaki araziye eğitim helikopteri düştü. Kazada Pilot Eğitmeni Y.B. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli B.K. yaralandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekilinin koordinasyonunda 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Başsavcılık tarafından olay yeri inceleme çalışmalarının yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibince kazanın oluş şekline ilişkin rapor hazırlanması için gerekli talimatların verildiği, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Sincan, Ankara, Pilot, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sincan'da Eğitim Helikopteri Düştü - Son Dakika

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