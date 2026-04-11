Sincan'da Kimya Fabrikasında Yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Alcı OSB Mahallesi 2000 Cadde üzerinde bulunan bir kimya fabriksında yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine bir çok bölgeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca AKOM koordinasyonunda 5 adet tanker aracı ve 1 adet JCB kepçe yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. - ANKARA