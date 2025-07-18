Sincan'da Leylek Yuvasındaki Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde leylek yuvasının bulunduğu direkte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sincan Yenikent bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, leylek yuvası bulunan bir elektrik direğinde yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla leylekler kaçarken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA