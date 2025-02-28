Sincan'da Otomobil Yangını

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın otoparkında hareket etmek üzere olan otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent'te bir binanın otoparkından çıkmak isteyen otomobilde hareket ettiği anda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA