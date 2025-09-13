Sincan'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
Sincan'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

13.09.2025 22:43
Ankara Sincan'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Olay, Sincan Tandoğan Mahallesi Yunus Sokakta meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

