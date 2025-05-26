Sincan\'da Yıldırım Düşen Minare Alev Aldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yıldırım düşen minare alevler arasında kaldı.

Ankara Valiliği tarafından il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağına ilişkin paylaşım yapılmıştı. Valilik, akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Ankara'da etkili fırtına sırasında Törekent Mevlana Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan Mevlana Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alev alan minareyi gören mahalleli, itfaiyeyi aradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Ayrıca fırtına sırasında Sincan'da bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Her iki olay da görenleri korkuttu. - ANKARA