Sincan'daki Boya Fabrikasında Yangın

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 20 Nisan 2026 günü saat 09.00 sıralarında Sincan ilçesi Alcı Mahallesi ASO 2-3 Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kardelen Boya isimli firmanın üretim bölümünde yangın meydana geldiği belirtildi. Yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü ve ardından soğutma çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Yangın sırasında üretim alanında bulunan A.U. isimli çalışanın içeride kaldığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde söz konusu kişiye ait olduğu değerlendirilen doku parçalarına ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayda F.Y. ve Y.E. isimli şahısların hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili bilirkişi eşliğinde olay yeri inceleme ve ölü muayene işlemlerinin gerçekleştirildiği, klasik otopsi ile karşılaştırmalı moleküler genetik incelemelerin Adli Tıp Kurumu tarafından yürütüldüğü bildirildi. Ayrıca bilirkişi heyetince kusur tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü ve titizlikle devam ettiği ifade edildi. - ANKARA