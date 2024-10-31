Sincik\'te Trafik Kazası: 2 Ölü

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sincik- Malatya Karayolu Sakız köyü yakınlarında meydana geldi.

Nurettin Dede idaresindeki 44 T 0772 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Nurettin Dede ve araçta bulunan eşi Zeynep Dede olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN