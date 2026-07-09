Sındırgı\'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde işçilerin konakladığı konteyner alanda çıkan yangında iki katlı 9 konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesi Çavdaroğlu Mahallesi'nde konteyner yangını ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından 2 itfaiye aracı ve 7 personel olay yerine sevk edilerek yangına müdahale başlatıldı.

Yangının söndürülmesi çalışmalarına 2 orman arasözü ile ilçe belediyesine ait su tankeri de su takviyesi sağlayarak destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, iki katlı 9 konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR