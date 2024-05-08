Singapur'da F-16 eğitim uçuşu sırasında uçak düştü, eğitim askıya alındı - Son Dakika
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Singapur'da F-16 eğitim uçuşu sırasında uçak düştü, eğitim askıya alındı

Singapur'da Tengah Hava Üssü'nden kalkış yapan bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotun kazadan sağ kurtulması üzerine Savunma Bakanlığı, F-16 eğitimini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Kararın güvenlik önlemi olduğu ve incelemeler tamamlanana kadar devam edeceği belirtildi. Singapur, yaklaşık 30 yıldır ABD üretimi F-16'ları kullanmaktadır.

08.05.2024 20:01
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Singapur'da eğitim uçuşu sırasında F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Savunma Bakanlığı, F-16 eğitimini askıya aldı.

Singapur'daki Tengah Hava Üssü'nden eğitim uçuşu için kalkış yapan F-16 savaş uçağı kısa süre sonra düştü. Pilot, uçaktan kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu. Kazanın ardından açıklama yapan Singapur Savunma Bakanlığı, F-16 filosunun eğitiminin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı, askıya alma kararının bir güvenlik önlemi olduğunu ve incelemeler eğitime devam etmenin güvenli olduğunu gösterene kadar yürürlükte kalacağını belirterek, düşen uçağın pilotunun F-16 uçağında 2 bin saatten fazla uçuş yaptığını ve detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Singapur yaklaşık 30 yıldır ABD üretimi F-16'ları kullanıyor ve savaş uçaklarından biri en son Mayıs 2004'te düşmüştü. ABD'nin Arizona eyaletinde bir gece eğitim görevi sırasında düşen uçaktaki 25 yaşındaki pilot hayatını kaybetmişti. - SİNGAPUR

Kaynak: İHA

Singapur, Pilot, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Singapur'da F-16 eğitim uçuşu sırasında uçak düştü, eğitim askıya alındı - Son Dakika

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