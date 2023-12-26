 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de Türkçe öğretmeni sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de Türkçe öğretmeni sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kırıkkale'de Şehit Erdem Mut Ortaokulu'nda görevli olan 52 yaşındaki Türkçe öğretmeni Cihat Çolak, sınıfta ders esnasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ancak Çolak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çolak, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kırıkkale\'de Türkçe öğretmeni sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
26.12.2023 - 12:11,
Abone Ol

Kırıkkale'de sınıfta kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Türkçe öğretmeni hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de, Şehit Erdem Mut Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Cihat Çolak (52), sınıfta ders esnasında kalp krizi geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ardahan nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Cihat Çolak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırıkkale, Acil Durum, Ölüm, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Türkçe öğretmeni sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Türkçe öğretmeni sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement