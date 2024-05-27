Sinir krizi geçiren genç adam eşyaları sokağa fırlattı - Son Dakika
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Sinir krizi geçiren genç adam eşyaları sokağa fırlattı

Sinir krizi geçiren genç adam eşyaları sokağa fırlattı

Antalya'da sinir krizi geçiren genç adam, kendini eve kilitleyerek eline geçtiği eşyaları balkon ve pencereden sokağa fırlattı. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen genç adam kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

27.05.2024 17:13
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Sinir krizi geçirip kapıyı üzerine kilitleyen genç adam, eline geçen tüm eşyaları sokağa fırlattı

Polisin güçlükle ikna ettiği adam kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da sinir krizi geçiren genç adam, kendini eve kilitleyerek eline ne geçtiyse balkon ve pencereden sokağa fırlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın D. isimli şahıs annesini evden çıkartıp, kapıyı üzerine kilitledikten sonra evin balkon ve penceresinden eline geçirdiği eşyaları sokağa atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kapıyı açması yönündeki ikna çabalarına olumlu cevap vermeyen Yalçın D. zaman zaman evin pencere ve balkon kısmına çıktı.

Gazetecilere ve yakınına tepki gösterdi

Polis ekiplerinin uzun süre uğraşı sonunda kapıyı açmaya ikna edilen Yalçın D., sağlık ekiplerinin gözetiminde binadan çıkartılarak ambulansa alındı. Yalçın D. kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, Olaylar, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinir krizi geçiren genç adam eşyaları sokağa fırlattı - Son Dakika

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