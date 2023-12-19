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Sinir krizi geçiren şahıs araca saldırdı: Kaput çökerten yumruk kamerada - Son Dakika
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Sinir krizi geçiren şahıs araca saldırdı: Kaput çökerten yumruk kamerada

Zeytinburnu'nda yaşanan bir kavgada sinirlerine hakim olamayan bir şahıs, park halindeki aracın kaputunu yumrukladı. Sahibinin de içinde oturduğu aracın kaputunda göçük meydana geldi. Olay, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sinir krizi geçiren şahıs araca saldırdı: Kaput çökerten yumruk kamerada
19.12.2023 - 20:24,  Güncelleme: 20:36
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Sinir krizi geçiren şahıs araca saldırdı: Kaput çökerten yumruk kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda iki şahıs arasında sokak arasında çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayan bir şahıs, park halindeki aracın kaputunu yumrukladı. Sahibinin de içinde oturduğu aracın kaputunda yumruk darbelerinin ardından göçük meydana geldi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. O esnada yanlarında bulunan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı.

Sürücüsü içindeyken kaputu göçertti

Şahıslardan birisi sinirlerine hakim olamayarak içerisinde sürücüsü bulunan park halindeki aracı yumrukladı. Araç sürüsünün de kavgayı ayırmak için arabasından indiği görülürken, yumruk darbelerinin sonucunda aracın kaputunda göçük meydana geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Zeytinburnu, Olaylar, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinir krizi geçiren şahıs araca saldırdı: Kaput çökerten yumruk kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinir krizi geçiren şahıs araca saldırdı: Kaput çökerten yumruk kamerada - Son Dakika
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