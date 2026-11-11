Sinop Boyabat'ta asayiş uygulamasında 68 kişiye GBT sorgulaması yapıldı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta asayiş uygulamasında 68 kişiye GBT sorgulaması yapıldı

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Sinop Boyabat\'ta asayiş uygulamasında 68 kişiye GBT sorgulaması yapıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekipleri, umuma açık yerler ve mekanlara yönelik eş zamanlı asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirdi. İlçe genelindeki denetimlerde umuma açık iş yerleri incelenirken şüpheli görülen 68 kişi hakkında GBT sorgulaması yapıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, polis ekipleri tarafından umuma açık yerler ve mekanlarına yönelik asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, polis ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Uygulama kapsamında umuma açık iş yerleri titizlikle incelenirken, şüpheli görülen 68 kişi olmak üzere şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Kaynak: İHA
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