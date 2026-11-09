Sinop Boyabat\'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sinop Boyabat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi Erenlik mevkiindeki iki katlı ahşap evde çıkan yangın, Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Evde hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi Erenlik mevkiinde bulunan iki katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev hasar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?