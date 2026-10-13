Sinop Boyabat ve Durağan\'da jandarma 4 şüpheli yakaladı, 33 gram bonzai ele geçirildi

Sinop Boyabat ve Durağan'da jandarma 4 şüpheli yakaladı, 33 gram bonzai ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 6-10 Ekim 2026'da Boyabat ve Durağan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda 4 şüpheli yakalanırken 33 gram bonzai ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-10 Ekim 2026 tarihleri arasında Boyabat ve Durağan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında toplam 33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.
Kaynak: İHA
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