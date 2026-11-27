Sinop il merkezi ve ilçelerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik düzenlenen huzur uygulamasında 579 şahıs sorgulanırken, 492 araç kontrol edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde 17 ekip ve 37 personelin katılımıyla "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 6 otogar, 9 uygulama noktası, 18 inşaat alanı, 22 metruk bina ve 29 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulama sırasında 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 579 şahsın sorgulandığı, trafik yönünden ise 492 aracın denetlendiği belirtildi.

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.