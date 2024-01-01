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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan denetimlerde 21 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan denetimlerde 21 aranan şahıs yakalandı

Sinop Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 24 bin 694 aracın sorgusu, 27 bin 540 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 244 gram uyuşturucu madde, 10 bin dal makaron, 40 litre etil alkol, 18 adet silah ele geçirildi. 270 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 305 günübirlik yer denetimi yapıldı. 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 12 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan denetimlerde 21 aranan şahıs yakalandı
01.01.2024 - 21:23,
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 01 Aralık 2023-01 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşen denetimleri duyurdu.

Sinop Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 24 bin 694 aracın sorgusu, 27 bin 540 kişinin ise GBT sorgusu yapıldı. 21 aranan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçılara yönelik düzenlenen faaliyetlerde ise 244 gram uyuşturucu madde, 10 bin dal makaron, 40 litre etil alkol, 18 adet silah ele geçirildi. Yapılan denetimlerde 270 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 305 günübirlik yer denetimi yapıldı. 8 hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı, 12 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelede; kararlıyız" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan denetimlerde 21 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan denetimlerde 21 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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