Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulama ve Operasyonlarında Büyük Başarı Elde Etti

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 1-12 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen şok uygulama ve operasyonlara ilişkin sonuçları yayınladı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 1-12 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği şok uygulama ve operasyonlarla büyük bir başarı elde etti. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde yapılan denetimlerde 13 bin 27 şahıs, 11 bin 648 araç, 74 umuma açık iş yeri ve 7 günübirlik yer kontrol edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 24 aranan şahıs yakalanırken, 104,81 gram uyuşturucu madde, 134 adet sentetik ecza, 6 adet silah, 27 adet mermi, 1 adet change araç ve 7 bin 760 TL suç geliri ele geçirildi. Toplamda 35 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP