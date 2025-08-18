Sinop'ta 30 Litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerze ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 30 Litre etil alkol ele geçirildi. Olay sonrası 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP