Sinop'ta 30 Litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerze ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 30 Litre etil alkol ele geçirildi. Olay sonrası 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta 30 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?