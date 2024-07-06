Sinop'ta Akaryakıt İstasyonunda Kaza: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta Akaryakıt İstasyonunda Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Sinop'ta bir akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobil, beton bariyere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

06.07.2024 14:36
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Sinop'ta akaryakıt istasyonuna girerken beton bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün 11.40'ta Ordu köyü mevkisinde Opet akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E yönetimindeki 37 ACB 519 plakalı otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonuna girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabilen otomobildeki sürücü E.E ile birlikte Y.T ve B.K. yaralandı. İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Akaryakıt İstasyonunda Kaza: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Akaryakıt İstasyonunda Kaza: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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