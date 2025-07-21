Sinop\'ta Anız Yangını Paniğe Neden Oldu

Sinop'ta çıkan anız yangını çevre paniğe yol açtı.

Yangın, Sinop'un Erfelek ilçesi bağlı Gavur Ovası mevkiinde meydana geldi. Yapılan hasat sonrası bir tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın da etkisiyle kuru otlara sıçradı. Alevlerin yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdüler. Yangın sonrası arazide zarar oluştu. - SİNOP